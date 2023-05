A MOL-csoporthoz tartozó MOL Pakistan Oil and Gas Company afgán határhoz közeli Hangu körzetben található létesítménye ellen mintegy ötven szélsőséges intézett támadást - ismertette Irfán Hán rendőrségi szóvivő. A támadás elkövetőjeként egyelőre egy csoport sem jelentkezett, s a MOL leányvállalata sem reagált eddig megkeresésekre.



A rendőrség beszámolója szerint a szélsőségesek két olajkutat - az M-8 és M-10 jelzésűt - lőtték nehézfegyverekkel, a többi között gránátvetőkkel. Hán szerint a biztonságiak visszaverték a fegyvereseket az M-8-as kútnál, míg áldozatok az M-10-esnél voltak. Hozzátette, hogy a támadók károkat okoztak egy naperőműben is az egyik gázerőműnél, mielőtt visszavonultak volna az Afganisztánnal határos Észak-Vazirisztán tartomány felé.



Különböző fegyveres csoportok tevékenykednek Pakisztán ezen hegyvidéki határtérségében, ideértve a pakisztáni Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) nevű szélsőséges iszlamista szervezetet is, támadásokat mérve a kormányerőkre, és károkat okozva az infrastruktúrában.