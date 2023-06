Olyan brutálisan bántalmazta az apja a 41 napos Tony Hudgellt, hogy nyolcszoros lábtörést szenvedett. A gyerek szülei 10 évre börtönbe kerültek; most felmerült a kiengedésük.

Tony Hudgellt 41 napos korában bántalmazta olyan súlyosan az apja, hogy nyolcszoros lábtörést szenvedett, de a szülők nem vitték azonnal kórházba. Később vérmérgezést is kapott, és mindkét lábát amputálni kellett. Az eset 2014-ben történt, és egész Angliát megrázta. A gyerek szüleit 10-10 évre ítélték, Tonyt pedig nagyszerű szülők fogadták örökbe, akik az élharcosai lettek annak, hogy gyerekbántalmazás esetében is kiszabhassanak életfogytiglani büntetést.

A gyerek szülőanyját kiengedték, biológiai apja is kérvényezte a szabadlábra helyezését. Az egész ország felháborodott ezen. A gyerek félt, hogy mi történik, ha apja kikerül a börtönből, de a felnőttek is tartottak attól, hogy ismét bántalmazni fog majd egy gyereket. A férfi ráadásul soha nem tanúsított megbánást. A bíróság ezek után el is utasította kérelmét - írja a Bors.