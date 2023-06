Napokig keresték M. Beátát, de a rendőrök már csak a holttestét találták meg. A gyanú szerint barátja, B. Ferenc végzett vele, testét a Bihar és Kolozs megye határán fekvő, Nagybáród községhez tartozó Báródsomos településen hagyta. A férfit letartóztatása óta a szamosújvári börtönben tartják fogva, ám a legutóbbi tárgyalásán is részt vett.

Megállapították, hogy a férfi nem szenvedett kóros elmeállapotban a gyilkosság elkövetésének időpontjában. Az ügyész vádbeszédében a gyilkosság körülményeit is ismertette, majd elmondta, B. Ferencnek tudatában kellett lennie tettei következményeivel. Ebben az esetben a kiszabható legsúlyosabb büntetést, húsz év letöltendő börtönbüntetést kért. Felhívta a figyelmet a férfi előéletére is: korábbi barátnője nyilvános bántalmazása miatt egy év három hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Az elsőfokú ítéletet július 6-án fogják kihrdetni.

Az áldozat családjának ügyvédje, Máté András Levente felidézte, hogy az áldozat meggyilkolása tönkretette a családot, amely mind a mai napig nem heverte azt a sokkot, amit Beáta elvesztése okozott.

B. Ferenc védőügyvédje, Dan Iovănaș elmondta: védencénél számos pszichés betegséget állapítottak meg, és arra is felhívta a figyelmet, hogy még a nyomozati szakasz idején beismerte tettét, ezeket figyelembe véve a védőügyvéd azt kérte a bírótól, hogy harmadával csökkentse a leendő büntetést.

B. Ferenc is felszólalt, alig hallahtóan. Elmondta, hogy a gyilkosság idején súlyos egzisztenciális problémái voltak, és depresszióval is küszködött, korábban pszichiátriai kezelés alatt is állt. Azt azonban a bíró kérdésére megerősítette, hogy M. Beáta megölésekor nem kapott semmilyen kezelést. Ugyanakkor azt mondta, "nem tudja felidézni", akkor milyen állapotban volt, de az emberölés hatására "összeomlott", és "sajnálja a történteket" - írja a Maszol.ro.