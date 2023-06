Amióta csak az eszünket tudjuk, a boltban a fizetés után egy nyomtatott papírcetlit kapunk, melyet gyorsan be is dobunk az első kukába. Ha a garancia miatt mégis megtartjuk, pár hét alatt olyan állapotba kerül a blokkunk, hogy semmire nem jutunk vele. De ennek lassan vége.

A papírnyugta leváltása régóta napirenden van a NAV-nál, és úgy tűnik, 2024-ben végre meg is történik. Az adóhatóság teljes erőbedobással dolgozik azon, hogy bevezessen egy olyan, mindenki számára kötelező digitális megoldást, amely megtartja a papíros nyugta előnyeit is. A tervek nem csak azért érdekesek, mert csökkentik a hulladékot, hanem azért is, mert a jelek szerint számos új piaci lehetőséget is megnyitnak.

Mizsányi Attila, a NAV Kockázatelemzési és Adattudományi Főosztályának vezetője szakmai konferencián mutatta be a projektet.

A főosztályvezető elmondta, hogy az e-nyugta bevezetése 2024 júliusában indul, a teljes átállásra pedig onnantól kezdve négy évet szánnak. A papírmentes nyugta informatikai hátterét úgy dolgozták ki, hogy a vásárlónak sehova ne kelljen külön regisztrálnia. Mindössze egy okostelefonra, és az arra letöltött applikációra elsz szüksége - írja a G7.

A folyamatokat úgy titkosítják, hogy a három fél, a NAV, a kereskedő és a vevő csak az őt érintő adatokhoz fér majd hozzá, tehát a NAV nem fogja látni, hogy ki a vásárló (hiszen nem kell semmilyen módon a használónak regisztrálnia), a kereskedő azonban igen, ha a vásárló ebbe beleegyezik.

A kereskedő összekötheti a nyugtaadást a saját szolgáltatásaival (például törzsvásárlói kártya, vagy akár fizetési felület), de a NAV ezek adatait szintén nem látja majd. A nyugtát pedig csak a vásárló tudja majd letölteni, a saját azonosítójával.

A leírásból az is következik, hogy az e-nyugta kiállításához másfajta pénztárgépekre lesz szükség, így az összes pénztárgépet le kell cserélni, vagy képessé kell tenni az e-nyugta kiállítására, amire négy éves határidőt adnak, azaz várhatóan 2028 közepéig kell végrehajtani.

