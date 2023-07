Letartóztattak egy nőt Robert De Niro unokájának halála miatt. A fiút e hónap elején találták holtan New York-i lakásában.

Ahogy arról a Life.hu is beszámolt, tragédia történt Robert De Niro családjában. 19 éves unokáját, a színész örökbefogadott lányának fiát holtan találták a New York-i, Wall Streeten található lakásában. Az ingatlanban Leandro egyedül lakott, körülbelül egy éve bérelte ki a hatodik emeleti lakást. A tinédzser egy széken ült, mikor megtalálták, és már nem reagált semmire. Mellette egy tányérban fehér, porszerű anyagot találtak. Később Leo édesanyja megerősítette, hogy fia egy fentanillal felütött tabletta miatt halt meg.

Bár a rendőrség túladagolásként kezelte a fiú halálát, az üggyel kapcsolatban most mégis letartóztattak egy nőt - írja a New York Post rendőrségi forrásokra hivatkozva. Valószínűleg ez a 20 éves lány adta el a drogokat Leandrónak a halála előtt. Július 13-án fogták el egy titkos akció során, és azonnal vádat is emeltek ellene kábítószerterjesztés miatt.

Alvilági körökben a letartóztatott nőt, Sofia Haley Marksot "Percocet-hercegnőként" ismerték. A Percocet egy nagyon erős fájdalomcsillapító, ami könnyen függőséget okoz.