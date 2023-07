Ahogy mi is írtunk róla , június végén kezdődött meg Kevin Spacey Oscar-díjas színész négyhetes pere egy londoni bíróság előtt, melyben négy férfi ellen elkövetett szexuális bűncselekményekkel vádolták. Az amerikai színészt szerdán felmentették a szexuális zaklatás vádja alól, épp úgy, ahogy 2022-ben New Yorkban is .

A BBC News szerdai híradása szerint az esküdtszék a négy angliai esethez kapcsolódó kilenc vádpont közül egyikben sem találta bűnösnek az amerikai színészt. Spacey, aki szerdán ünnepelte 64. születésnapját, könnyekkel a szemében köszönte meg az esküdteknek a döntést.

A southwarki bíróságon csaknem négy héten át tartott a per, amelyben több tanút is meghallhattak, köztük magát Kevin Spaceyt, valamint - a védelem tanújaként - Sir Elton Johnt is, aki videókapcsolaton keresztül, Monacóból válaszolt a kérdésekre. Elton Johnt azért hallgatták meg, számolt be róla a BBC, mert az ügy egyik érintettje azt állította, éppen Elton John partijára tartottak, mikor Spacey erősen megszorította nemi szervét. Vallomásában Elton John elmondta, Spacey az összejövetel után házukban töltötte az éjszakát és még fényképről sem ismeri azt az embert, aki szexuális zaklatással vádolta meg a színészt. Hozzátette: Spacey magángéppel érkezett, így egyenesen a partira ment, tehát el sem követhette a bűncselekményt.

Elton John testifies in defense of Kevin Spacey at UK sexual assault trial https://t.co/VJ8OBiqEdYpic.twitter.com/4b54AVWreT — New York Post (@nypost) July 17, 2023

Az ügyben a színészt azzal vádolták, hogy három férfinak agresszívan megragadta az ágyékát, egy férfin pedig szexuális aktust végzett, miközben az aludt. Ha az utóbbi vádpontban bűnösnek találják, akár életfogytiglant is kaphatott volna. Spacey az elejétől fogva ártatlannak vallotta magát.

Az Amerikai szépségből és a Kártyavár című sorozatból ismert színész, aki 2004 és 2015 között a londoni Old Vic színház művészeti vezetője volt, tagadta a vádakat, azokat "őrültségnek", "hátbatámadásnak" nevezte.

Az ítélethirdetést követően az ügyészség azt közölte, hogy tiszteletben tartja a bíróság döntését.

