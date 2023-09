Körülbelül 15 évvel ezelőtt költözött egy lengyel faluba Piotr a felesége halála után, ott nevelte egyedül a gyerekeit. A féfi jó benyomást tett a falubeliekre, senki nem gondolta, hogy ilyen szörnyűségek zajlanak a zárt ajtók mögött.

Kiderült, hogy a 45 éves apa és 20 éves lánya, Paulina vérfertőző kapcsolatot folytattak, ebből a viszonyból két gyerek született, valamint egy harmadik csecsemő is világra jött, az apa ugyanis egy másik lányával is létesített szexuális kapcsolatot. Utóbbi nem beleegyezéses alapon történt, az előbbi viszont igen. Egyik gyerek sem él már, a csecsemők holttesteire a Czerniki nevű faluban található ingatlanban találtak rá. A nőt kétrendbeli gyilkossággal vádolják, valamint az apjával való vérfertőzés miatt is felelnie kell. A férfit háromrendbeli gyilkossággal, valamint két lányával való vérfertőző kapcsolattal vádolják.

Kapcsolatukra Paulina munkatársainak gyanakvása miatt derült fény. Egyikük sejtette, hogy a nő terhes, hiszen elkezdett bő ruhákat hordani. "Mindannyian sejtettük, hogy terhes, szerintem övekkel szorította le a hasát. Amikor visszatért a szabadságáról, a változás látható volt. Sokkal vékonyabb lett, gyengébb volt és fáradt. Amikor a gyerekről kérdeztük, meglepetést színlelt, és tagadta."

Egy másik helyi a Fakt újságnak így nyilatkozott: "Úgy éltek, mint egy pár. Apját Piotrnak hívta, a keresztnevén. Kéz a kézben sétáltak. Néhány hónappal ezelőtt a nő leborotválta a haját, hogy más fiúk ne nézzenek rá. Úgy nézett fel rá, mintha Isten lenne."

A hírek szerint Paulina egyik munkatársa riasztotta a szociális szolgálatot, miután meglátott egy nyugtalanító SMS-t, amelyet a 20 éves lány küldött az apjának. Az ügyészek most a boncolás eredményére várnak, hogy megállapítsák, hogyan haltak meg a csecsemők, a rendőrség pedig további holttestek után kutat a házban. Életfogytiglani börtönbüntetésre számíthatnak gyilkosság és vérfertőzés miatt - írja Mirror.