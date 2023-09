Ahogy arról mi is beszámoltunk , három újszülött maradványaira bukkantak egy lengyel ház alagsorában. Feltehetően az apa és lánya vérfertőző viszonyából születtek. A rendőrség azt gyanítja, hogy még több halott gyermek holtteste lehet a területen.

Körülbelül 15 évvel ezelőtt költözött egy lengyel faluba Piotr a felesége halála után, ott nevelte egyedül a gyerekeit. A férfi jó benyomást tett a falubeliekre, senki nem gondolta, hogy ilyen szörnyűségek zajlanak a zárt ajtók mögött. Kiderült, hogy a 45 éves apa és 20 éves lánya, Paulina vérfertőző kapcsolatot folytattak, ebből a viszonyból két gyerek született, valamint egy harmadik csecsemő is világra jött, az apa ugyanis egy másik lányával is létesített szexuális kapcsolatot. Utóbbi nem beleegyezéses alapon történt, az előbbi viszont igen. Egyik gyerek sem él már, a csecsemők holttesteire a Czerniki nevű faluban található ingatlanban találtak rá.



A Fakt helyi hírügynökség értesülése szerint több halott baba is lehet a házban. Egy a családhoz közel álló asszony azt nyilatkozta, hogy egyszer az egyik lány ikreket szült, de a babákról azóta sem tud senki semmit.