Jose Joel 'JJ' Rodriguez mindössze 22 hónapos volt, amikor brutálisan megtámadta a szomszéd pitbullja, miközben a nővéreivel játszott a családi ház előtt az oklahomai Spencerben. A kisgyerek a támadás után kritikus állapotba került, az arca és az állkapcsa is szétszakadt. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy papot hívtak a kórházi ágyához.

A gyerek hónapokig a kórházban maradt és több mint 10 műtéten esett át. "Az első műtétje 16 órás volt. Légcsőmetszést hajtottak rajta végre, és két bordáját eltávolították, hogy újjáépítsék az arcát, különösen az állkapcsát, az orrát, az arccsontjait, de a szemét is műteni kellett. Három bőrátültetést is végeztek, hogy befedjék a sebeket" - mondta a kisfiú apja. JJ terapeutákhoz is jár, valamint terápiás kutyákkal is együtt dolgozik, ugyanis a szülők nem akarják, hogy félelemben töltse az életét.

Azt viszont szeretnék elérni, hogy szigorúbban korlátozzák a kutyatartást, főleg a veszélyesebb fajták esetében.