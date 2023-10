Október 5-én volt a tárgyalása azoknak a csepregi szülőknek, akik halálra kínozták fiukat, a csupán kétéves Mátét. A Vas Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő vádlottakat különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével és négy rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja.

Kiderült, a szülők amellett, hogy bántalmazták, éheztették is a gyereket, a fiú teljesen lesoványodott, izomzata elsorvadt, a csontjai kiálltak, a bőre vékonnyá, szárazzá, fakóvá és hűvössé vált, a gyermek viselkedése, fejlődése a korábbi állapothoz képest romlott - írja a Borsonline.

A súlyosan meggyötört gyermek éjszakákat töltött az ágyról leesve a földön, ahol megfázott, majd gennyes tüdőgyulladása lett. Bár a szülők tudták, hogy orvoshoz kellene vinni, nem tették meg, Máté pedig 2022 februárjában meghalt.

Igazából nekem a számon többször kijött, hogy bárcsak meghalna. Én vártam azt, hogy mikor hal meg a Máté, én ezt többször is mondtam a férjemnek, konkrétan azt mondtam, hogy bárcsak halna már meg. Ezekre a kijelentéseimre a férjem nem mondott semmit. Amikor a Máté meghalt, fájdalmat éreztem - nyilatkozta korábban a nő. Később azt mondta, csak mérgében mondott ilyet. Az apa arról számolt be, hogy ő is hibásnak érzi magát a történtek miatt.

Sajnálom, hogy én ezt engedtem és eltűrtem a feleségemnek, csúnya ezt kimondani, de a feleségem halálra éheztette és verte a Mátét. Ez tudom, hogy szörnyen hangzik, de megromlott a viszonyom a feleségemmel és el szeretnék válni tőle – jelentette ki.

A tárgyalóteremben megmutatták, hogy nézett ki a kisfiú szobája: kosz, mocsok és ürülék is volt benne. Azt is elmondták, 52 sérülés volt Mátén.