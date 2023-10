Az egész világ úgy tudja, hogy a tragikusan fiatalon elhunyt Diana hercegnét, gyerekkori otthona közelében, az Althorp House birtokon található tó kis szigetén helyezték végső nyugalomra. A Spencer család 36 tölgyfát is ültetett a területre, amelyek Diana életéveit jelképezik. Egy nem újkeletű összeesküvés-elmélet szerint azonban a hercegnét nem ott temették el. Most Diana sógornője megcáfolta a legendát és tiszta vizet öntött a pohárba.

Az összeesküvés-elmélet szerint Dianát nem a szigeten, hanem az Althorp birtok közelében fekvő Great Brington nevű falu plébániatemplomában, a St. Mary The Virginben, a generációk óta a Spencer család tulajdonában álló oldalkápolnában temették el. Ez 1522 óta a Spencer-család temetkezési helye, falán a Spencerek címere látható. A kriptát különleges alkalmakkor meg is lehet tekinteni, amikor Spencer jelenlegi grófja, Diana öccse, Charles Spencer engedélyezi azt. Most azonban Diana sógornője, Karen Spencer megcáfolta ezt a mítoszt, és Instagram-bejegyzést tett közzé és megosztott egy csodaszép fotót is a tóról.

Ettől függetlenül sokan ma is úgy gondolják, hogy Diana, a St. Mary The Virginben nyugszik, és a poszt alatt volt is, aki ennek hangot adott, ám Karen erre is megadta a választ: Az Egyesült Királyság törvénye szerint el kellett volna hamvasztani, hogy a kriptába temessék, de mivel nem így történt, ez nem is volt lehetséges - ídézi a Mirror.

A hozzászólásokban sokan megköszönték a grófnőnek, hogy nyilvánosan válaszolt a kérdésre. Az egyikben ez áll: Köszönöm, hogy nyilvánosan reagáltál erre a régóta keringő mítoszra.

A szigetet a nagyközönség nem látogathatja, de Diana családja természetesen igen, állítólag Vilmos herceg és Harry is látogatja a sírt. Harry a Spare-ben arról írt, hogy 2017-ben, a kapcsolatuk elején Meghan Markle-t is elvitte a szigetre édesanyja végső nyughelyére.

