Robbie Williams látszólag a csúcson volt, az egész világ rajongott érte, ő azonban akkor élte egyik legsötétebb időszakát. Az énekes súlyosan függő volt és gyors úton haladt a halál felé. Mindez egy hatnapos tivornyában csúcsosodott ki, amikor nem aludt, csak ivott és bevett mindent, ami a keze ügyébe akadt.

"Azt hittem, én tudom a legtöbbet szippantani, a legtöbb tablettát bevenni, a legtöbbet inni, és akkoriban azt hittem, hogy ez szupererő. Nem tudtam, hogy ez a halálba vezető gyors út. Úgy érzed, hogy elpusztíthatatlan vagy, nem éreztem, hogy meg fogok halni. Csak utólag jöttem rá, hogy közel voltam hozzá. Hat napig ébren voltam. Volt velem valaki, aki üzletelt a dílerekkel. Ez egy hatnapos tivornya volt" - árulta el Robbie a Netflix dokumentumfilmjében, amit november 8-án mutatnak be.

"Volt egy időszak a Take That-tel, az első brüsszeli MTV-díjátadónk előtt, amikor egy, mondjuk úgy, nagyon hosszú celebhétvégére mentem. És teljesen megőrültem, mindenféle dolgot bevettem, amit csak tudtam, minden mennyiségben, aztán az élő show előtt fekete epét köptem. Betöltötte a fürdőszoba padlóját. Egy orvos beadott nekem valamit, aztán elmentem és megcsináltam a műsort. Megijesztett, de megcsináltam a műsort, aztán visszamentem, és folytattam, mintha mi sem történt volna. Másnap elrepültünk Londonba, és a Chelsea kikötő környékén sétáltam, amikor rádöbbentem: »Ó, a francba, alkoholista vagyok, függő vagyok«. Már közel voltam a halálhoz, de ettől függetlenül folytattam" - árulta el az énekes.

A dokumentumfilmben Robbie, aki immár több mint 20 éve józan, egy olyan esetről is beszélt, amikor kórházba került, miután elesett a fürdőszobában és kiütötte magát. Volt még, mint most bevallja, több hasonló epizód is, amelyeket sikerült titokban tartani.

Nem meglepő módon hálás, hogy a pokoljárása még azelőtt történt, hogy minden emberből paparazzo lett az okostelefonok megjelenésének köszönhetően.

A műsor egy különösen megható részében arra emlékszik vissza, hogy mentális egészsége annyira rossz volt, hogy az sem érdekelte volna, ha "meghal" - írja a The Sun. Az énekes bevallotta, egyszer megvágta a csuklóját is, de úgy véli, az segélykiáltás volt.

