A 12P/Pons-Brooks nevű űrsziklát "hideg vulkánként" is emlegetik, mivel jeget és gázt lövell ki magából az űrbe. Emiatt kapta az ördögi jelzőt is, úgy néz ki, mintha szarvai lennének. Az elmúlt hetekben három ilyen kitörést is produkált.

Dr. Theodore Kareta, az arizonai Flagstaffban található Lowell Obszervatórium kutatója az ABC Newsnak elmondta: „Ezek a kitörések szokszor akkorák, hogy szabad szemmel is látni lehet. Nem sok üstökös van, amelyiknek ilyen erős kilövellései vannak, és még kevesebb akad, amelyik egy pályáján belül többször is felrobban. Úgy tűnik, hogy a Pons-Brooks nagyon aktív."



Bár a Föld felé száguldó "ördögi üstökös" a legtöbbünkben félelmet kelthet, a szakértők szerint nem jelent veszélyt. Dr. Eliot Herman, az Arizonai Egyetem nyugalmazott professzora és amatőr csillagász szerint a Pons-Brooks lehetőséget ad egy szokatlan és érdekes égitest megfigyelésére. Amikor jövőre közel kerül a Földhöz, az időjárási viszonyoktól és a felhőzettől függően távcsővel vagy akár szabad szemmel is látható lesz. Az üstökös 71 évente halad el a Föld mellett.