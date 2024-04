Több száz család életét könnyíti meg a Táplálékallergia Tábor

Hazánkban a statisztikák szerint a városi iskolák minden osztályában, a közösségi és falusi intézményekben minden második osztályban van legalább egy táplálékallergiás gyerek. Számukra minden étkezés kihívást jelent, egy nyári táborról már nem is beszélve. Éppen ezért van kiemelt jelentősége az olyan kezdeményezéseknek, mint a Magic Milk által támogatott nyári tábor. A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület által létrehozott program egy olyan hely, ahol a gyerekek életre szóló barátságokat köthetnek, ahol a táborozókból később akár táboroztatók is válhatnak, miközben egyetlen másodpercig nem kell aggódniuk az ételek miatt, és még a szülők is nyugodtak lehetnek. Valódi közösségi élményt jelent a hasonló sorsú gyerekeknek a tudat, hogy nincsenek egyedül, miközben megtapasztalhatják az önfeledt nyári táborozás varázsát: erről szól a Táplálékallergia Tábor!

Az ételintolerancia számos lemondással és szigorú diéta betartásával jár, mely során az allergéneket teljesen ki kell vonni az étrendből. A kicsiknek különösen nehéz lehet megérteniük és elfogadniuk, hogy szerencsésebb kortársaikkal ellentétben ők egy élethosszig tartó diétában kötelesek élni, és nem ehetnek mindent, amit csak szeretnének; a szülők oldaláról pedig rengeteg odafigyelést és szervezést igényel. Számos gyerek például emiatt nem tud részt venni osztálykirándulásokon vagy táborokban, mivel a helyszínek nem mindig tudják biztosítani a mentes étkezést, illetve a szülőknek is gondot okoz az ételcsomagolás.

A probléma felismerése egy újító kezdeményezéshez vezetett, amit 2009-ben a Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület egy tábor formájában valósított meg. Az egyesület és a szervezők célja, hogy minden szigorú étrendet tartó gyermeknek lehetősége legyen olyan környezetben táborozni, ahol biztonságban érezhetik magukat.

Az egy hetes tábor során minden évben közel száz hasonló sorsú gyermek mártózik meg a rengeteg élményben. A szervezők izgalmas és változatos programokkal készülnek, ahol játékos formában dolgoznak fel különböző történelmi és kulturális témákat. Voltak például „legendás” táborok, ahol egy főhős köré építették a tematikát, mint például Herkules vagy Aladdin. A legnépszerűbbek pedig mind közül a nyomozós tematikák voltak. Tavaly FBI tábort szerveztek, idén pedig FBI 2.0 lesz, ahol az elveszett drogszállítmány után fognak nyomozni a gyerekek. Hatalmas az érdeklődés a program iránt, így gyorsan be is telik a tábor, hiszen ez egy egyedülálló lehetőség az ételallergiás gyermekeknek és családjaiknak. A többszörös túljelentkezés miatt sokan várólistára kerülnek és vannak olyanok is, akik éveket várnak arra, hogy eljussanak a táborba.