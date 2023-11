Jamie Foxxot egy közel tíz évvel ezelőtt történt állítólagos szexuális zaklatás miatt perelte be egy nő. Jane Doe teljes részletességgel elmondta, mi történt vele akkor egy tetőteraszon, miként próbált közeledni hozzá a színész.

A keresetet a TMZ tette közzé, amelyben azt írják, Foxx 2015 augusztusában késő este már a Catch NYC & Roofban volt, amikor a nő megérkezett. Jane Doe megörült a színésznek, barátja pedig odament Foxxék asztalához és megkérdezte, készítene-e velük egy közös fényképet.

Persze bébi, neked bármit.. —idézi a kereset a nőt és hozzátette Foxx ekkor már ittas volt, dícsérte a testét és az illatát, Gabrielle Unionhoz hasonlította, majd egy félreeső helyre húzta, ahol a derekát és a melleit is fogdosni kezdte.

A TMZ által megszerzett periratban az áll, hogy a biztonsági őrök nem foglalkoztak a történtekkel, valamint arról is írnak, hogy Doe azt állítja, Foxx benyúlt a nadrágjába, és csak akkor hagyta abba a molesztálást, amikor a nő barátja odalépett hozzájuk.

A nő most kártérítést szeretne, elmondása szerint fizikai és mentális problémái adódtak az incidens miatt, orvosi kezelést is igénybe kellett vennie. A lap arról is ír, Foxx ügyvédei egyelőre nem nyilatkoztak a sajtónak.

Jamie Foxxszal kapcsolatban a legutóbb olyan hírek jelentek meg, hogy titokzatos betegség miatt kórházba került. Az állapotával kapcsolatban több pletyka is napvilágot látott, amelyeket a színész később cáfolt, ám azt elmondta, ő maga sem volt biztos benne, hogy nem hal bele a betegségbe.