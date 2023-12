Szabó Simon, aki a műsor alatt többször is mélypontot élt át derékfájás is kínozta, vitte haza a 14 millió forintot a FarmVIP negyedik évadában. A színész elomdta, gyerekeire költi nyereménye egy részét, a a többit elteszi tartalékba.

Simon elmondta, hogy őt is meglepte, hogy a top 5-be, majd a top 3-ba jutott, és arról is beszélt, hogy rengeteget tanult a vetélkedő során.

"Az egyik az, hogy az emberek egy bizonyos cél érdekében sokszor tesznek olyat, ami akár a természetük ellen megy, ezt természetesen magamra is értem. A másik, hogy sokkal több önbizalmamnak kéne lennie az életben. A műsorban is sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy már azt hittem nem tudom tovább csinálni és mégis többre voltam képes. A harmadik talán a legfontosabb, hogy mint fogyasztói társadalomként nagyon bele vagyunk kényelmesedve a dolgokba. Jó lenne akár a gyerekeknek, vagy a felnőtteknek egy olyan tábor, ahol kicsit kipróbálhatják milyen is így az élet" - idézi Simont a Ripost.