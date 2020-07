Gravitáció

Ha tetszik, ha nem, a legtöbb férfi esetében a bőr öregedése miatt a herezacskók is megereszkednek. Ennek az az oka, hogy a kor haladásával a bőr szövetei elveszítik a rugalmasságukat, ami a test minden területén, így a heréknél is meglátszik.

Nem lesz olyan szög egyenes

Sokaknak már eleve nem teljesen egyenes a hímtagjuk, így az ő esetükben nem annyira feltűnő a változás, mint azok esetében, akiknek egy vonalzóhoz hasonlított a nemi szervük. Valamelyik irányba görbülni kezdhet, de nem kell megijedni, sosem lesz belőle hajtű kanyar.

Ugyanis minden férfi valamelyik "oldalon" hordja a hímvesszőjét. Vannak "jobbos" és "balos" pasik is. Akármelyikhez is tartozik az illető, az érintett oldalon a nadrág és a hímvesszőt borító bőrszövet folyamatosan surlódik egymással, melynek következtében aprócska hegszövetek alakulnak ki. Olyat pedig már mindannyian láttunk, mikor egy sebből heg lesz, a heg pedig összehúzza a körülötte lévő bőrt. Ez történik a hímvesszővel is, vagyis a hegek miatt a bőr magával húzza a péniszt is.

Méretcsökkenés

Sajnos az idő haladásával az egészséges sejtek helyébe egy kevésbé elasztikus anyag lép, az úgy nevezett kollagén. Ami nem csak, hogy kevésbé rugalmas, de térkitöltés szempontjából is kevesebb helyet vesz igénybe, így pedig csökkenti a pénisz méretét. Persze ez sem annyira szembetűnő, hogy az egykori daliás hímtagot nagyítóval kelljen keresni.

Merevedési zavar

Ez a betegség egyébként is sok férfit érint, ám a kor haladásával a vérkeringés minősége is romlik, ez pedig számos tünetet okozhat, többek között merevedési zavart is. Csökken a pénisz vérelátottsága. Egészséges táplálkozással, sok folyadékkal és mozgással lehet a dolgot elkerülni vagy késleltetni.

Jobb teljesítőképesség

Bizony, itt kivételesen pozitív változásról van szó. Ha nincs merevedési probléma, és az illető képes aktív nemi életet folytatni, akkor annak köszönhetően, hogy csökken a szervezetben a tesztoszteron szint, tovább fogja bírni az ágyban. Ugyanis az idegrendszer lassabban reagál a szexuális izgalomra, így az orgazmusért is többet kell tenni. - írta meg a Men's Health.