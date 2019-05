A biztonsági kamera rögzítette, ahogy Brisbane utcáin fényes nappal elégítik ki egymást a nők.

Járókelők és gyerekek is látták, ahogy fényes nappal három nő kielégíti egymást a nyílt után. Az esetet egy biztonsági kamera is rögzítette, habár ott csak két résztvevő látszik, de a szemtanúk elmondása szerint egy harmadik hölgy is csatlakozott a pajzánkodáshoz. Az eset 10 percig tartott, amíg a rendőrök meg nem érkeztek. A szemtanúkat sokkolta a látvány. A nőket nem tartóztatták le a járőrök, csak felszólították őket arra, hogy menjenek haza. Eljárás sem indult ellenük, mivel nem villantak ki intim testrészek az aktus során.