Kiderült, igaz-e a mondás, miszerint a nagy lábú férfiaknak nagyobb a férfiassága is.

Brit kutatók nekiálltak, hogy kiderítsék, van-e kapcsolat a férfiasság és a lábfej mérete között. A kutatásba összesen 104 férfit vontak be: a szakemberek feljegyezték az életkorukat és a láb-, illetve péniszméretüket.

13 centiméter volt az átlagos péniszhosszuk, a legkisebb 6, a legnagyobb pedig 18. Acipőméretüket tekintve 43-as volt az átlag.

A két érték között azonban semmilyen összefüggést nem találtak a kutatók.

Kiderült viszont egy érdekes dolog: az ujjhossz nagyon is árulkodhat a pénisz méretéről. Akkor ugyanis, ha a férfi mutatóujja jóval hosszabb, mint a gyűrűs, valószínűleg máshol is nagyobb mérettel rendelkezik – számolt be róla a Men's Health.