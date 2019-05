Hamarosan itt a nyár, és a férfiak legnagyobb örömére eljön a nyári pénisz ideje is.

Korábban már írtunk a téli péniszről, és ha már május vége van, érdemes beszélni arról is, hogy létezik a nyári férfiasság is. Hogy mit is jelent ez? Elmagyarázzuk!

Télen a vért a test létfontosságú szerveihez pumpálja a test, tehát többek között a hímvessző, az ujjak és a lábujjak kevesebb vért kapnak és ezáltal a pénisz mérete is kisebbé válik, valamint a hálószobában is tovább tart, míg merev állapotba kerül. Nyáron viszont ennek pont az ellenkezője történik, a meleg hatására a pénisz véredényei kitágulnak, ezáltal a férfiasság nagyobbnak tűnhet.

Dr. Sarah Jarvis a The Sunnak hozzátette, nyáron a pénisz színe is megváltozhat, az extra vér miatt rózsaszínebbé válhat.