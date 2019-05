A nem megfelelő tájékozottság sokszor befolyásolhatja az emberek szexuális életét. Vannak tévhitek, amelyeket igaznak vélünk, pedig nem kellene. Mutatunk néhányat.

Vannak olyan szexuális tévhitek, amelyeket sokan akkor is igaznak tartanak, ha első hallásra megdöbbentőek. Ezeket cáfolta meg most egy cikkében a Nuus. Mi is ebből szemezgettünk.

A férfiak minden 7. másodpercben a szexre gondolnak

Egy amerikai egyetemen 283 diáknak adtak egy eszközt, amelyet meg kellett nyomniuk, amikor erotikus gondolataik támadtak. Az eredmény szerint a férfiak átlagosan 19-szer nyomták meg egy nap alatt, a nők pedig 10-szer.

A méret igenis számít

A kutatások szerint nem. Mi is többször írtunk már róla, hogy a nők többsége nem rajong azért, ha a férfiak péniszmérete túl nagy. Az extrém méret akár kellemetlenséget is tud okozni.

Csak a férfiak bírják nehezen a monogámiát

Sokan úgy gondolják, hogy a férfiakba bele van kódolva, hogy nehezen viseljék a monogámiát, míg a nők minden vágya az életen át tartó szerelem és kizárólagosság. Ez azonban nem igaz, a nők sokszor ugyanolyan nehezen viselik a monogámiát.