Nem ismeretlen gyártó hazánkban a Satisfyer, bár a konkurens Womanizer mellett ez idáig inkább csak agresszív árszabásával, mintsem innovatív megoldásaival hódított a léghullámos csiklóizgatók piacán. A Pro G-Spot ezzel szemben valóban újszerű kialakítású, amely révén valódi forradalmat robbanthat ki a klasszikus G-pont-vibrátorok kissé ellaposodott mezőnyében.

Az elsősorban „hagyományos" léghullámos csiklóizgatóiról (no és a kedvező árszabásáról) elhíresült Satisfyer termékcsalád hazánkban is népszerű választásnak számít a hölgyek körében, így viszonylag rövid idő alatt vált az egyik legkeresettebb márkává a tematikus webshopok kínálatában. A brand égisze alatt időközben számos egyéb segédeszköz is forgalomba került, így többek között péniszgyűrűt, párvibrátort, gésagolyót, anál dildót, valamint férfi örömszerzőt is találunk a német illetőségű gyártó palettáján.

Erős igény mutatkozott azonban még egy remekbe szabott G-pont-vibrátorra is, ennek folyományaként lépett piacra néhány hónapja a Satisfyer Pro G-Spot névre keresztelt termék, amely kezdetnek számos elismerést (többek között az igen rangos iF Awards design díjat) is begyűjtött. Ezért mi magunk is izgatottan vártuk, hogy a valóban megkapó formavilág mellé megfelelő teljesítmény társul-e, vagy csupán egy újabb olyan eszközről van szó, amely sokat ígér ugyan, a gyakorlat azonban ellentmond ennek.

Kezdetben kissé szkeptikusak voltunk a termékkel kapcsolatban, hiszen a G-pont-vibrátor és a léghullámos csiklóizgató rendszer keresztezése a legtöbb hölgy számára első pillantásra nyerő kombinációnak tűnhet, ennek ellenére ez idáig csupán egyetlenegy ilyen termék látott napvilágot, ráadásul a közel háromszor ennyibe kerülő Womanizer InsideOut sem lett sikertörténet az eladások szempontjából.

Tegyük hozzá, teljes mértékben érthetetlen módon, hiszen a borsos ár és a kelleténél nagyobb méret dacára Dóri kifejezetten elégedetten nyilatkozott róla, ráadásul a prémium termék azóta is hálószobánk egyik kedvenc játékszere maradt, így nem mondható, hogy csupán a kezdeti fellángolás miatt éreztük úgy, hogy a Womanizer megtalálta a segédeszközök Szent Grálját e darab képében. Ütős válaszként érkezett meg (kissé ugyan megkésve) a konkurens Satisfyer terméke, amely amellett, hogy lényegesen kisebb, még lényegesen olcsóbb is egyetlen igazi vetélytársánál, így tehát minden körülmény adott ahhoz, hogy nekifutásból tarolja le a piacot. Túl szép, hogy igaz legyen? Nos, erre gondoltunk mi is, azonban a Pro G-spot nem okozott csalódást, sőt...

Ami a termék csomagolását illeti, nem esett felesleges túlzásokba a gyártó, azonban ennél többet nem egészen 18 ezer forintért nem is igazán várhatnánk el. Igen, nem elírásról van szó, a Pro G-Spot nagyjából harmadába kerül a legfőbb (és tulajdonképpen egyetlen) konkurensének, illetve alig kérnek érte többet egy minőségi G-pont-vibrátornál, ezért aztán a kevésbé exkluzív csomagolóanyagok használata a legkevesebb, amit elnézhetünk neki. Az előzőek tükrében talán nem meglepő, hogy a mágneses kivitelű töltőn felül semmi egyéb nem lapul a dobozban, de másra igazából nincs is szükség, egy tároláshoz optimális szatén tasakot pedig akár kedvenc webshopunk kínálatából is vásárolhatunk a termékhez. A hófehér színű, kissé opálos fényű vibrátor rendkívül elegáns megjelenésű, anyaghasználatát tekintve kifogástalan, illesztési hézagokról pedig egyáltalán nem beszélhetünk.

A Pro G-Spot nem meglepő módon teljes mértékben vízálló kivitelű, így nemcsak a tisztítása, hanem a használata is történhet a kádba merítve (30 perces víz alatti működést vállal a gyártó, de higgyétek el, ennyi bőven elég is lesz). Az eszköz fizikai méreteit illetően első pillantásra az átlagosnál valamelyest termetesebbnek tűnt, de ez csak a látszat, a behelyezhető rész legvastagabb pontján is mindössze 3,5 centiméter, amely a legtöbb hölgy számára nem okoz majd problémát a használat során.

Ugyanez igaz a segédeszköz kezelésére is, hiszen dacára a megduplázott funkcióknak, mindössze 3 darab, jól kitapintható gombot találunk a játékszer alsó részén, amelyek révén a rezgő, illetve a csiklóizgató funkciók egymástól függetlenül is szabályozhatók. A lehetőségek tárháza bőséges: a 3 fajta statikus rezgésmód, a 7 darab változatos program, illetve a 11 fokozatban szabályozható szívó impulzus között váltogatva jó eséllyel mindenki megtalálja majd az igényeinek legmegfelelőbb kombinációt. A vibrátor töltését a szár rész hátoldalán található két fém pötty, illetve az erre a részre illeszthető speciális, mágneses csatlakozó segítéségével végezhetjük el; tapasztalataink alapján a művelet nagyjából 3 órán át tart teljesen lemerült állapotból indulva, egy minőségi (legalább 2,4 amper leadására képes) USB-töltőfej segítségével. Apró negatívum, hogy a mágnes nem a legerősebb, ezért a csatlakozó nem pontos felhelyezés esetén elmozdulhat, így érdemes ellenőrizni a megfelelő érintkezést, amely a feltöltés során erős fehér fénnyel villogó, a kezelőszervek alá rejtett LED miatt csak egy pillantásunkba kerül majd.

A használat közbeni élményekről Dóri számol be nektek:

„Nagyon régóta fúrta már az oldalam a Satisfyer sorozat, de valahogy úgy alakult, hogy eddig nem sikerült kipróbálnom egyet sem közülük, pedig már a sokadik generációja kapható itthon is. Olyan nagyon nagy újdonságot egyik játékuk sem tudott felmutatni, ami miatt azonnal elkezdett volna bennem mocorogni az a bizonyos „Nekem ez kell, és kész" érzés. Hát ez az, ami megváltozott nemrég, mert amikor először megláttam a kedvenc webshopom hírlevelében a G-Spotot, na és a Luxuryt, tudtam, hogy elérkezett az idő, hogy próbára tegyem a Nagy Konkurenst is a Womanizereim mellett.

Pötyi (tudjátok, csak a szokásos becenév) nagyon jól mutatott már a képeken is, és jelentem, a valóságban kifejezetten szexis a kis huncut! Ez a szolid tejfehér szín nagyon jól áll neki, a matt szürke díszítés pedig csak hab a tortán, simán elhinném, hogy mondjuk egy LELO vagy Svakom termékről van szó, pedig azok a játékok tényleg elképesztően igényesek (és persze kétszer ennyibe kerülnek, legalább). Elsőre picit megdöbbentem, amikor kézbe vettem, mert valamiért kifejezetten nagynak tűnt, de ez csak a forma sajátossága miatt van, valójában egyáltalán nem vészes a dolog, sőt! Nekem általában a szélesség szokott gondot okozni behelyezésnél, Pötyi esetében viszont az a rész, amit magamba csúsztatok, alig több mint kétcentis, inkább a magassága az, ami „rendesen kitölt", abban az irányban viszont szerencsére nincs gond a befogadóképességemmel. Nagyon minimális hajlat alapból van a vibri szárában, de inkább mondanám egyenesnek, mint íveltnek, talán azért is lett vastagabb a végénél, hogy a nagyméretű „bütyök" könnyebben el tudja érni a G-pont területét. Tulajdonképpen jó is, hogy ez a rész kicsit vaskosabb lett, mint a szár többi része, mert a különleges csiklóizgató rész miatt ezúttal nem sok lehetőségünk van arra, hogy a vibrátor szárát lenyomva „feszítsünk rá" magunkban erre a kis területre.

Szintén pozitívum, hogy a szár hajlékony kivitelű, ráadásul nem is kell nagyon erőlködni ahhoz, hogy elhajoljon. Ez nagyon fontos a Pötyivel való játék során, mert a léghullámos csiklóizgatók csak akkor működnek igazán jól, ha pontosan illeszkednek, viszont merevebb szárral ez biztosan nem lenne tökéletes. Így viszont tutira nem okozunk majd magunknak fájdalmat vele akkor sem, ha íveltebbek vagyunk odabent, és akkor sem, ha egyenes(ebb) út vezet a... szívünkhöz. Ami meglepő, hogy elég jól illeszkedett a csiklómra is, pedig jó néhány pózban próbára tettük. Érdekes, hogy a nagytesó Luxurynál pont az volt az egyetlen gondom, hogy túl nagynak tűnt a harang a csiklómhoz képest, ennél a játéknál viszont mintha jobban illeszkedett volna minden, pedig szemre nem szűkebb ez sem. Ami még kérdéses lehet, az a behelyezhető rész hossza, pláne, mert ezen a területen is eléggé eltérők az igények, de a jó hír az, hogy a G-pontot is tartalmazó terület a kutatások szerint mindannyiunkban ugyanolyan mélyen található a „kaputól" számítva, szóval szerintem ezzel a legtöbbünknek nem lesz majd gondja.

Az biztos, hogy hozzám nagyon jól passzolt Pötyi, a hátamon fekve, egy kispárnát a popsim alá rakva néhány perc alatt „majdbepisilősre" izgatott odabent, de a térdeimet a nyakamba húzva, élesebb szögben magamba helyezve is rendesen betalált.

Hogy is írjam le finoman... szóval van az a fajta orgazmus, amit a csiklóizgatással élhetsz át, és a végén mindenbe beleereszted a körmeidet, amit csak érsz, és van az, amikor a párod van benned, és dolgoz meg addig, ameddig már csak levegőért kapkodsz, és kis híján bepisilsz. Mindkettőért lehet rajongani, én például imádom mindkét fajta orgazmust átélni, pláne ha egy időben sikerül összehozni. Korábban ezt úgy oldottuk meg, hogy magamba húztam Krisztiánt vagy épp a kedvenc G-pont-vibrimet, és ezzel együtt valamelyik klasszik Womanizert is bevontam a játékba, azonban a Womanizer InsideOut megjelenésével az egész sokkal egyszerűbbé vált. Most pedig itt van Pötyi, amivel legalább akkorát tudok élvezni, ráadásul sokkal kisebb méretű is, ami azért jó, mert összezárt combokkal, felhúzott térdekkel az oldalamon fekve is használhatom, így igazából tartanom sem kell magamban, mégis a helyén marad, és közben a két kezemmel azt csinálok, amit szeretnék. Na jó, amit Krisztián szeretne. Picit olyan ez, mintha éppen az én véleményemet hallgatták volna meg, és ahhoz terveztek volna egy vibrátort, mert az InsideOut épp a nagyobb mérete miatt volt néha kicsit körülményes, más bajom viszont sohasem volt vele.

Az erősséggel biztosan nem lesz baja egyikőtöknek sem, a 11 fokozatból én csak a negyedikig jutottam, de nekem már bőven elég volt ez is, és így sokkal csendesebb is maradt Pötyi, mint amit megszoktam. A rezgő funkció sajnos csak három szintet tud, és ebből szükségem is volt a legerősebbre, de az már nagyon kellemesen bizserget, és vicces módon olyan érzés, mintha az egész szár rezegne, pedig csak a vége dolgozik igazából. A programok is élvezetesek, van olyan, ami felhúz, aztán elenged, és van kevésbé kiszámítható, szóval ezekkel is el lehet játszadozni a szoba magányában.

A vibri kezelése nem túl bonyolult, egyetlen gombot kell lenyomva tartani a rezgő funkció bekapcsolásához, aztán rövid gombnyomásokkal lehet váltani a programok között, de könnyen megtanulható minden. A szívóhullámokhoz két gomb van, az egyikkel erősíteni lehet az impulzust, és ezt nyomva tartva lehet egyébként bekapcsolni is a funkciót, a másik gombocskával pedig csökkenthető a szívóerő. Ez jó megoldás, mert így nem kell mind a 11 szinten végig lépkedni, ha az ember lánya úgy érzi, éppen egy kicsit erősíteni vagy gyengíteni szeretne az intenzitáson. Mivel bekapcsolt állapotban világít a gombsor, sötétben is megtalálod majd, amit keresel, de igazából teljesen mindegy, úgysem érsz majd rá nézelődni. Na jó, gyorsan rá lehet érezni egyébként a kezelésre csukott szemmel is, pedig nekem ezzel mindig meggyűlik a bajom. Ami furcsa volt, hogy a rezgést kapcsoló gombot pontosan középen kell lenyomni, különben csak kattan egyet, de nem történik semmi. Lehet, hogy csak a mi példányunk volt ilyen, de ha hasonlót tapasztalsz, ne ijedj meg, valószínűleg csak annyi a gond, hogy nem pontosan a „hullám" mintát nyomtad meg, hanem alatta kicsivel. A csiklóizgató részt kapcsolgató billentyűknél nem kell figyelni ilyesmire, azok valamiért jobban érzékelnek.

Hogy még egy kis negatívumot írjak, a csiklómra illeszkedő részt személy szerint kicsit keményebbnek éreztem, mint amit szeretek, de ezt már említettem a Luxury tesztjében is, szerintem egy vastagabb és puhább szilikon sapka (mint a sima Womanizereken) komfortosabb lenne, de Pötyin sajnos ezt a részt nem lehet lecserélni. Persze, ez egyéni dolog, nekem az átlagnál jóval érzékenyebb a csiklóm, szóval lehetséges, hogy másnak ez nem lesz majd gond, picit erősebb síkosítással igazából már engem sem zavart. Egy szó, mint száz: teljesen elégedett vagyok a vibrivel, ebben a hónapban számomra már biztosan Pötyi a Nagy Ő!"

Összegzésképp mi mást írhatnánk, minthogy a Satisfyer Pro G-Spot az egyik legjobb ár/érték arányú segédeszköz, amit valaha kipróbáltunk. Az orgazmus szinte bármely hölgy esetében garantált a csiklót bombázó léghullámok miatt, aki pedig a hüvelyi/G-pont-stimuláció útján is képes a beteljesülésre, ezzel az eszközzel olyan élményt élhet át, amit csak nagyon kevés versenytárs biztosít. A visszafogott mérete miatt akár első vibrátornak is megfelelő választás lehet, az i-re a pontot pedig a már-már nevetségesen alacsony vételára teszi fel, hiszen nem egészen 18 ezer forintért olyan minőségű és teljesítményű vibrátorhoz juthatunk, amelyre garantáltan nem lesz majd panasz. Ha duplaennyibe kerülne, akkor is bátran ajánlanánk, így viszont különösen jó vétel, konkrétan 2019 eddigi legjobb ajánlata.

A Satisfyer G-Spot vibrátort a Vágyaim.hu webáruház biztosította számunkra, amelyet ezúton is köszönünk!