Az idő múlásával nemcsak az arcunk veszít a feszességéből, hanem pénisz is. Most kiderül, hogyan változik a pénisz az öregedés során.

Nemcsak a nők testét viseli meg az öregedés, hanem a férfiakét is. Ám ez nemcsak az arcbőrre vonatkozik, hanem a legintimebb testrészre, a péniszre is.

A Metro cikkéből most kiderült, hogy 40 éves kor felett úgy tűnhet, mintha zsugorodna a pénisz, mivel a bőr kissé megereszkedik. A bőr megereszkedése érvényes lehet a herékre is, amelyek kissé lecsünghetnek. Ezenkívül zsugorodás is megfigyelhető.

A péniszen belül hegszövetek is kialakulhatnak, így az öregedéssel némi görbület is megfigyelhető.