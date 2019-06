Egy orvos elárulta, melyik a legjobb, legforróbb helyiség, ahol szexelhet az ember a lakásban, és nem, nem a hálószoba az.

Amikor intim együttlétre kerül sor, a legtöbben a hálószoba biztonságát és kényelmét választják, pedig Dr. Shahzadi Harper orvos szerint nem az a legmegfelelőbb helyiség a szexre, vagy legalábbis nem az egyetlen és nem az, ahol a legizgalmasabb lehet az együttlét.

A szakértő szerint ugyanis a konyhában is érdemes próbálkozni, ha egy kis változatosságra vágyik az ember. A pulton, az asztalon vagy éppen a széken is lehet próbálkozni - írja a The Sun.