A Németországban megrendezett fesztivál a vámpírok találkozóhelye is, ahol bizarr szexpartikon szívják egymás vérét.

A négynapos fesztiválon bizarr szexfétisek találkoznak magukat igazi vámpírnak gondoló emberekkel, akik a szájukat nyalogatva várják, kiből lakmározhatnak. A Németországban megrendezett eseményre sötét és titokzatos figurák érkeznek, akik ilyenkor mind önmaguk lehetnek. Kiélhetik titkos vágyaikat, hozzájuk hasonló emberek között.

A The Sunnak az egyik vámpírpár mesélt is a szokásaikról, ők heti kétszer isznak egymás véréből. A rituálé számukra abszolút a szexualitással párosul, de ugyanakkor szeretik is a vér ízét. Egy 23 éves férfi pedig arról beszélt, milyen felszabadultak lehetnek ezen a fesztiválon.