Olyan részletes értékelést írt az egyik szexjátékról egy brit anyuka, hogy a terméket szinte azonnal elkapkodták.

Egy brit anyuka nemcsak 5 csillagos értékelést adott az egyik szexjátéknak az Amazon webáruházában, de írt róla egy részletes elemzést is. Kifejtette, hogy eleinte ő is szkeptikus volt a termékkel kapcsolatban, utána azonban pozitívan csalódott.

„Mivel viszonylag olcsó volt, féltem, hogy nem válik majd be. Aztán ahogy a srácok elmentek a suliba, bekapcsoltam ezt a kis rosszfiút. Benyomtam a gombot és kezdődhetett a buli! Nyomogattam rajta a különböző fokozatokat, és azt kell mondjam, annyira fantasztikus volt, hogy gyakorlatilag pillanatnyi eszméletvesztésem is lehetett... Hirtelen ki akartam kapcsolni, de rossz gombot nyomtam és utána csak még jobb volt. Olyan orgazmusom volt, hogy még négy órával később is éreztem a hatását” – idézi a nő szavait a Mirror.

Az őszinte hölgy értékelése után egy csapásra elkapkodták a terméket. Óriási a kereslet rá most is, és a cég megígérte, hamarosan feltöltik a készleteket.