50 felett a férfi szervezetében csökken a tesztoszteron, amelynek következtében felszaladhat rájuk néhány plusz kiló és a szexuális teljesítményük is visszaeshet. Ezeket azonban meg lehet előzni néhány hasznos praktikával. Mutatjuk, melyek ezek!

Egészséges életmód

Az életmódunkra 50 felett fokozottabban oda kell figyelni. Ha egészségesen élünk és csökkentjük a stresszt, akkor azzal javulhat a koncentrációs képességünk és a szívünket is óvjuk. Az rendszeres testmozgással megállítható az izomvesztés és nem szabadul el az étvágy.

Kell a pihenés is

A testmozgás mellett oda kell figyelni arra is, hogy a szervezetünk megkapja a megfelelő mennyiségű pihenést is. Ne hajszoljuk túl magunkat, az alvás segíthet abban is, hogy egyensúlyban maradjon a hormonrendszer.

Fontos az emésztés

Az emésztőrendszer baktériumainak egyensúlya az öregedést is képes lelassítani és lelki egészséget biztosítani. Gondoskodjunk arról, hogy elegendő tápanyagot, vitamint és ásványi anyagot vigyünk be a szervezetünkbe, valamint fogyasszunk olyan emésztésjavító ételeket, mint például a joghurt – ajánlja a Ripost.