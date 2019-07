Dióféléket fogyasztva javítható a férfiak szexuális teljesítménye – derült ki egy friss kutatásból.

A diófélék fogyasztásának számtalan pozitív egészségi hatása van, például a cukorbetegség kialakulásának kockázatát is képesek csökkenteni és most egy újabb jótékony tulajdongásukra is fényderült. A DailyStar azt írja, spanyol kutatók kiderítették, hogy naponta 60 grammot elfogyasztva belőle növelhető a férfiak szexuális vágya és az orgazmusuk is jobb lesz tőle.

A kutatást két héten keresztül végezték, és az alanyokat két csoportra osztották. Az egyik csapat diófélékben gazdag étrendet folytatott ez idő alatt, míg a másik csapat semmilyen diétát nem követett.

A kutatók a vizsgálat végén elárulták, az első csoportba tarozó férfiak sokkal tartósabb erekcióról és élvezetesebb szexről számoltak be ebben az időszakban.