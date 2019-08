Egy szexológus saját hüvelyváladékát felhasználva készíttetett parfümöt.

Shan Boodram különleges dolgot próbált ki. A szexológus úgy döntött, készíttet egy parfümöt, amely tartalmazza a saját hüvelyváladékát. Ezt permetezte magára, és az eredmény elképesztő volt: csak úgy tapadtak rá a férfiak.

Érdekesség, hogy három kliense is kipróbálta ugyanezt, de náluk valamiért nem működött a dolog. Shan azonban csak úgy hódított az éjszakai szórakozóhelyeken: istennőnek érezte magát a férfiak hirtelen jött érdeklődésétől – számolt be róla a The Sun.