Az internet és a pornófilmek elterjedésével olyan kép alakulhat ki a fiatalokban a szexuális életről, ami eltér a valóságtól.

A tapasztalatlan fiatalok gyakran hajlamosak elhinni azt, hogy a szex olyan, mint a pornófilmekben. Pedig ennek a tévhitnek súlyos következményei lehetnek. A NapiDoktor most összegyűjtötte azokat a tényeket, amelyeket érdemes észben tartanunk a pornóval kapcsolatban.

Mint írják, óriási a különbség a felnőttfilmek és a valóság között: egy férfi péniszének átlagos mérete 13 és 16 cm között van erekció során, egy aktus pedig nagyjából 7,3 percig tart.

Egy amerikai egyetem egy újabb súlyos következményről számolt be, kiderült, hogy azok a férfiak, akik gyakran néznek pornót, hajlamosak a nőket használati tárgyként kezelni, és elvárják tőlük, hogy engedelmeskedjenek nekik.

Fontos tudni továbbá azt is, hogy a pornófilmekben nem mutatják be a biztonságos szex alapvető technikáit, a valóságban létfontosságú az óvszer használata, hiszen amellett, hogy megakadályozza a teherbe esést, még a szexuális betegségek nagy része is elkerülhető általa.