A szex utánozhatatlan és csodálatos élmény, feltéve, ha nem jár együtt fájdalommal. Utóbbinak számos oka lehet, amire a legtöbb esetben van megoldás. Tarts velünk, és élvezd újra pároddal az együttlétet!

Lássuk a leggyakoribb okokat:

1. „Nem illetek össze"

Ez utalhat arra is, hogy partnered nem képes eléggé felizgatni ahhoz, hogy a hüvelyed kellően nedves legyen a behatoláskor. Ebben az esetben érdemes az előjátékra több időt szánni, és csak akkor rátérni az aktusra, amikor a tested is felkészült rá. Természetesen nem mehetünk el a méretbeli különbségek mellett sem, ami nők esetén a szűk hüvelyt jelenti. Bár a hüvely kellő izgalmi állapotban hosszban és átmérőben is képes felvenni a pénisz méretét, mégsem nyújtható a végtelenségig. Emiatt bizony lehet fájdalmas a szex, még kellő nedvesség mellett is.

2. Stressz, szorongás

Nem csupán a szorongással teli élet, de akár a napközbeni stresszes órák is hatással lehetnek a szexuális életedre. Ez az állapot egyrészt lelkileg hat, ami megnehezíti a szexre való ráhangolódást, másrészt fiziológiailag akadályozza a hüvely nedvesedését. Ezek együttesen pedig fájdalmas szexhez vezetnek. Próbáld az együttlétek alatt elengedni a munkahelyi és magánéleti gondokat, adj időt magadnak a vágy fellángolására, de legfőképp ne törődj bele a stresszes életbe!

3. Allergia

A fájdalmas együttlét okozója allergia is lehet, ami nem csupán szex közben okozhat kellemetlenséget: viszketés, égő érzés, hüvelyi folyás is kísérheti. Allergiás reakciót kiválthat az óvszer, de akár a mosószer, az öblítő vagy a tisztálkodószerek is. Ebben az esetben ne erőltesd a szexet, inkább próbálj meg előbb kizárni minden allergén szert az életedből, és ha ez sem segít, fordulj orvoshoz!

4. Terhesség, szoptatás

A várandósság, illetve szoptatás alatt számos hormonális változás megy végbe a női szervezetben, ezek egy része pedig időszakos hüvelyszárazságot válthat ki. Amennyiben kívánod pároddal az együttlétet, és erre orvosod is engedélyt adott, de közben vagy utána égő, viszkető érzést tapasztalsz, érdemes síkosítót használnotok. Ebben a kissé szenzitív állapotban azonban – különösen szülés után – válassz olyan készítményt, ami a szövetek regenerálódását is segíti.

Fontos, hogy ha a várandósság bármely szakaszában fájdalmat tapasztalsz szex közben, keresd fel a szülészorvosodat!

5. Menopausa

A változókorral a női szervezet hormonszintje átalakul, ami a hüvelyhám sorvadásával és hüvelyszárazsággal jár. Ezek együttesen vezethetnek a fájdalmasabb együttlétekhez.

A fentiekből is jól látszik, hogy a fájdalmas szex női oldala igen gyakran a hüvelyszárazságnak tudható be, ami alkalmanként síkosítókkal, illetve a hosszantartó hatás érdekében a hüvely hidratálása mellett a hám regenerálódásában is segítő készítmények rendszeres használatával könnyedén elkerülhető.

A szex közben vagy után érzett fájdalom hátterében azonban állhat egyéb egészségprobléma is – mint például endometrózis, mióma, gyulladás vagy fertőzés –, éppen ezért a hosszabb ideje fennálló, ilyen jellegű szexuális panasszal mindenképp érdemes nőgyógyászhoz fordulni.