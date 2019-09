Kiderült, milyen adatokat tudnak rólunk a pornóoldalak.

Nemcsak a közösség oldalakat, hanem a különböző pornóoldalak is összegyűjtik a felhasználók személyes adatait. A Vice most arra volt kíváncsi, pontosan mit is tudhatnak meg rólunk, miközben gyanútlanul nézzük a felnőttfilmeket.

Abban az esetben például, ha elfogadjuk a sütiket, máris olyan adatokhoz jutnak hozzá, mit például az IP-címünk, a böngészőnk verziója, az időzónánk vagy épp a képernyőnk felbontása.

A kereséseink alapján ki lehet deríteni például a szexuális irányultságot, hogy milyen nyelven keresünk, mikor használjuk az oldalt és hogy honnan böngészünk. Ezek alapján később személyre szabott reklámokkal is találkozhatunk böngészés közben.