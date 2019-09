Félresikerült körülmetélés miatt kapott hatalmas kártérítést egy férfi.

Egy 54 éves férfinek vizelési problémák miatt volt szüksége a körülmetélésre, a beavatkozás azonban nem pont úgy sikerült, ahogyan ő azt gondolta. Eleinte csak egy kis vágást akartak ejteni rajta az orvosok, majd akkora bőrt vágtak le a nemi szervéről, hogy gyakorlatilag az eltűnt...

A férfi ma képtelen szeretkezni, a felesége el is vált tőle. Ami pedig még ennél is nagyobb probléma, hogy vizelni sem tud rendesen, mert a vizeletet nem tudja rendesen irányítani.

Ezzel teljes életét megnyomorították, azt javasolták neki, használjon pelenkát, ő ugyanis már egy étterembe sem mert elmenni, mert attól félt, pisilnie kell.

Végül a férfi pert indított a kórház ellen, és azt meg is nyerte: forintra átszámolva nagyjából 46 milliót kapott kártérítésként - számolt be róla a The Mail.