Korábban többször is letiltotta már az Instagram a playmate, Amberleigh West fotóit, mivel azok többek mutattak a kelleténél, illetve annál, amit a közösségi oldal szabályzata elbír. Kíváncsiak vagyunk, legújabb fotói is erre a sorsra jutnak-e.

A manapság színészkedéssel is próbálkozó modell és playmate újabb pikáns képeket töltött fel képmegosztó oldalára. Az Instagramról egyébként az is kiderül, hogy a pucérkodás mellett más hobbija is van, kifejezetten szeretei az extrém sportokat, mint például a búvárkodást.