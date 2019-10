Cardi B nagyjából fél évvel ezelőtt feküdt kés alá, mondván, szülés után a szoptatástól megereszkedtek a mellei és újakat szeretne magának. Hogy milyen munkát végzett a plasztikai sebésze, at most meg is mutatta a rajongóinak.

Egy olyan merész videót töltött fel a közösségi oldalra, amelynek elején szexet imitál erotikus hangok kíséretében.

Mutatjuk!