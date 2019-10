Egy szaúd-arábiai kórházba tért be az a 22 éves férfi, aki 18 esztendős korában, vagyis 4 évvel ezelőtt egy szőrtelenítő csipeszt dugott a péniszébe. Az eset nem egyedülálló, de nem is éppen gyakori: ezen kívül mindössze egyetlen olyan esetet jegyeztek fel a világon, amikor is nyitott szárú csipeszt kellett kiszedniük az orvosoknak férfi húgycsőből.