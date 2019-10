Az internetes áruház vezetője elárulta, hogy nem véletlen a pénisz tematika, ugyanis az üzletük top 100 legkelendőbb terméke között most is 6 olyan van, ami pénisz témájú, és még azt is tudják, hogy átlagosan 1 óra 45 percenként vásárolnak náluk pénisz tematikájú ajándéktárgyat.

Nem csoda hát, hogy bedobtak egy újabb fejlesztést, ami "Jumbo Pierre, pénisz testpárna" névre hallgat és valójában egy ölelgetnivaló, mosolygós plüss kuki, ami ráadásul nem is kicsi a maga 1 méter 22 centijével.