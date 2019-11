A 23 éves Anastasia Londonban él, és a Cinderella escortügynökségnek dolgozik. A lány nemcsak munkájáról, de a titkos orgiákról is részletesen mesélt a Daily Mailnek , sőt azt is elárulta, mik voltak a legextrémebb esetei.

Köztudott tény, hogy Európa tele van titkos szexklubokkal, ahol politikusok, sportolók, színészek és egyéb hírességek orgiáznak. A lap a Németországban található Das Parkschloss nevű luxus házat mutatja be részletesen. Az orgiák helyszínéül szolgáló Park-kastélyban gyakran fordulnak meg közismert emberek is. Arról, hogy mi zajlik egy-egy ilyen privát klubban, a lap egy korábbi cikkében számolt be egy magyar származású escortlány, Anastasia.

A fiatal nő leginkább Sugar Daddyketkeres, akik havi 20 ezer fonttal, azaz közel 8 millió forinttal támogatják, de időnként részt vesz szexbulikban is.

A titkos, orgiákkal teli partikra a belépés általában ingyenes, de meghívást csak az kaphat, aki korábban bizonyította, hogy évente legalább 10 millió fontot (3,8 milliárd forint) keres, és kifizette a 30 ezer fontos (11,5 millió forint) éves tagdíjat.

Egy ilyen orgián ismerte meg a magyar lány azt az egyébként házas Premier League focistát, akivel nyolc hónapig járt együtt. -írja a szeretlekmagyarorszag.

"Szeretek sikeres emberekkel időt tölteni, és az ilyen partikon politikusokkal, focistákkal, de akár hollywoodi sztárokkal is meg lehet ismerkedni" - mondta a lapnak a magyar lány.

Anastasia nem tagadja, hogy szokatlan pillanatok is akadtak már bőven az ilyen estéken. A legextrémebb az volt, amikor az egyik partnere azt kérte, hogy egy felcsatolható műpéniszt viseljen az intim együttlét alatt.

Ennél is furcsább kérésekről mesél a cikkben a többi megszólaltatott escort. Van olyan, akit két másik lánnyal együtt Miamiba vitt vitorlázni egy labdarúgó. Az egyhetes út során többször is arra kérte őket, hogy viseljenek domina felszerelést és használják a testét vécéként.

