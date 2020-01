Kajdi Csaba lerántotta a leplet azokról a "modellekről", akik a fényes karrier helyett a könnyebb utat választották, és kétes hírű munkákat vállaltak el Dubajban, na meg persze olykor itthon is.

Kajdi Csaba az egyik legismertebb modellügynökség tulajdonosa, aki testközelből nézte végig a modellek csillogó életét, de természetesen szaftos sztorikat is látott, amelyek nem sikertörténetek, és amiknek a szereplői nem szeretnék, ha nyilvánosság elé kerülne az, ők mivel is keresték pontosan a kenyerüket. Csaba a Best Magazinban osztott meg egy-két ilyen történetet.