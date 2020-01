A szex nem csupán a szenvedélyről, de a technikáról is szól. Hiszen nem mindegy, hogy a pénisz milyen mélyen hatol belénk, milyen mozgást végez, mennyire ingerli a G-pontot és partnerünk milyen hatást gyakorol a csiklóra.

Ne légy szégyellős, partnered pedig ne élje meg kudarcként, ha neked nem „elegendő" csak maga a behatolás. A nők többségének az orgazmus eléréséhez bizony szüksége van egyéb kiegészítő izgatásra is, ami elsősorban a csiklót jelenti. Ezt partnered is végezheti, de attól se rettenj vissza, hogy te csináld. Amennyiben meg van köztetek a bizalom és a vágy, nem lehetnek tabuk a szexben, ameddig az mindkettőtök számára izgató – márpedig egy férfi számára azt látni, hogy egy nő önkielégít, bizony mindig az.

Mutatjuk a nők által legkedveltebb négy szexpózt

V, mint victory!

Feküdj hagyat, nyisd szét a lábaid, és tartsd őket egyenesen felfelé. Partnered térdeljen eléd, és a bokádnál fogja meg a lábaidat, így neked nem kell tartanod, ő pedig beléd kapaszkodhat közben. Ez a póz mély behatolást tesz lehetővé, és kényelmesen tudsz közben játszadozni magaddal. Előre a győzelemért!

Fordított Cowgirl

Lényegében lovagló pozícióban vagy, épp csak a partnerednek háttal. Mivel nem látod őt csak hallod, így semmi sem vonja el a figyelmed az érkező orgazmusról. Sok hölgy számolt már be arról, hogy ebben a fordított helyzetben a G-pont sokkal jobban ingerelhető, amit megtámogathatsz némicsiklóizgatással is.

A G-pont stimuláló

Hagyat fekve, húzd fel a lábaidat a mellkasodhoz úgy, hogy a csípődet kissé megemeled – használhatsz nyugodtan egy kispárnát is támasztéknak. Partnered föléd hajolva, a lábaidat tegye a vállára. A behatolás zavartalan és igen mély lesz, ráadásul nagyon intenzív is tud lenni, ha szeretitek. Ez a pozíció lehetővé teszi a csiklód és a mellbimbód izgatását is, ami a G-pont folyamatos stimulálásával párosítva óriási gyönyört képes neked szerezni.

Fél hold

Kiskanál-nagykanál póznak is szokták hívni, a lényege, hogy oldalt fekszetek, partnered pedig hátulról hatol beléd. A kis csavar ott jön, hogy te a törzseddel kissé felé fordulsz – ne félj, kényelmes lesz -, engedve, hogy nyelvével játszadozzon a mellbimbódon, sőt! Egyik kezével a csiklódat is simogathatja mindeközben – de ezt megteheted magad is.

Ne félj meghívni az orgazmust, és addig, amíg egyikőtök részéről sem válik görcsössé és elvárássá, tegyetek meg mindent közösen azért, hogy el is tudd érni!