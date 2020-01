Lassan vége felé közeledik Ashley Graham terhessége. A gyönyörű plus size modellnek már hatalmas a babapocakja, amit most meg is mutatott követőinek a közösségi oldalán. Egyáltalán nem szégyenlősködött, minden ruhájától megszabadult és pucéran állt a kamera elé.

Mellbimbóit csak utólag egy fekete csíkkal takarta ki.