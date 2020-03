Az egészség fontos, és ebbe bizony az intim területek is beletartoznak, amiről sokan hajlamosak megfeledkezni addig, amíg nem merül fel valamilyen probléma. Pedig megelőzni jóval egyszerűbb a szexuális bajokat. Íme, néhány tipp Kerri Middleton szexuális szakértőtől.

Az alkoholbevitel csökkentéseSajnos sokan folyamodnak az alkoholhoz egy-egy nehéz nap után, pedig ez nincs jó hatással sem a szervezetre, sem az erekcióra. A nemi hormonok kényes egyensúlyát is felboríthatja a rendszeres ivás, de rövidtávon is rossz hatással van az élvezetekre és a szexuális teljesítőképességre.

Hagyj fel a dohányzássalNem titok, hogy a dohányzás rossz hatással van az érrendszerre és a szívre, ami az intim területekre és az erekcióra is hatással van.

Egészséges étkezésNem véletlenül tartja a mondás: Az vagy, amit megeszel. Az egészséges étkezéssel az egész szervezetünket támogatjuk, ahogy a szexuális teljesítőképességet is.

Rendszeres ejakulációKutatások is igazolják, hogy a rendszeres ejakuláció csökkenti a prosztatarák kialakulásának kockázatát is. Nem feltétlenül kell partner ahhoz, hogy az élvezetek számát növeljék: az önkielégítés is pontosan ugyanolyan jó hatással van a szervezetre.