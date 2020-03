Nagy kárt okozhat akár pár pohárka alkohol is: férfiak számoltak be arról, hogyan tette tönkre a romantikus estéjüket egyetlen pohár ital.

Sokan azért isznak alkoholt egy randevú alkalmával, mert szeretnék leküzdeni a gátlásaikat. Arra viszont nem gondolnak, hogy akár egyetlen pohárka tönkreteheti az egész estét. Az köztudott, hogy a rendszeres alkoholfogyasztás rossz hatással van a férfiasságra: nem csupán kevésbé kemény erekciót okoz, de egy idő után el is maradhat a merevedés.

Azt viszont kevesen tudják, hogy az alkalomszerű szeszfogyasztás is káros lehet. Vannak, akik mindezt a saját bőrükön is tapasztalták már; férfiak számoltak be arról, hogyan tette tönkre a romantikus estét egyetlen pohár ital. – írta a Ripost.