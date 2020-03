Látom hiába próbálkozom a ruhás tartalmakkal,de oké legyen akkor maradok a jól bevállt pucérkodásnál, így ugyan szinte semmit nem tudtok meg az életemről hiszen a környezet elég változatlan! Ennyit erről! Mit szóltok a mai fejleményekről kishazánkban? Ugye nem kezdtetek el összeesküvés elméleteket gyártani? Valóban kevésbé komfortos lesz most az élet, de ez egyúttal sokmindenre meg is tanít! Utána jobb lesz az életünk biztosabb,kiszámíthatóbb (gazdasagilag). Addig is csomó új élménnyel gazdagodunk, nem jó ha az ember túlzottan elkényelmesedik, olyankor elfelejtjük a fontos dolgokat! Ez a természet rendje és ami évmilliók alatt alakult ki, azt pár évtized TV, Facebook meg Internet nem tudja felülírni! Ránk férne egy ennél komolyabb is, megérdemelnénk, de olyan már nem lesz, annál magasabb szinten áll az emberiség, ez csak egy kis laza fuvallat és úgysem tanulunk sokat belőle! Mint,ahogy ti is azt fogjátok kapni amit megszoktatok! - elmélkedik Anna.