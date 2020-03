Amióta Európa nagy része a négy fal közé kényszerül a koronavírus-járvány megfékezése érdekében egyre másra lehet olvasni, hogy bizonyos cégek most térítésmentesen juttatják a felhasználóikat például kulturális élményekhez. Több mozi és mozicsatorna, múzeum nyitotta meg archívumát, és a felajánlásokhoz csatlakoztak szexuális segédeszköz gyártók is: mondván, legyen kellemesebb az otthonlét - írja a refinery29.

Szinte nincs ma ember, aki nem tudná, hogy a koronavírus terjedése miatt a legjobb védekezés, ha otthon maradunk, és csak a legszükségesebb dolgokért (élelmiszer, gyógyszer) mozdulunk ki a lakásból, azt is minél ritkábban. Aki pár napja még élvezte, hogy otthonról végezheti a munkáját, lassan az is besokall, és még ki tudja, meddig lesz ez így. Az unaloműzésben próbál meg most segíteni három szexjátékokat értékesítő cég, amelyek összefogtak és ezen a héten több ezer vibrátort sorsolnak ki a weboldalaik látogatói között.

A játékba való belépéshez csupán egy email-címre van szükség, és egy kvíz kitöltése pedig abban segít, hogy mindenki megtalálja az igazán neki való szexjátékot.