Életünk fenekestül felfordult, mióta néhány héttel ezelőtt Magyarországon is kitört a koronavírus-járvány. A kijárási korlátozással pedig még kevésbé tolerálható a céltalan bolyongás, így többek közt a társas együttléteket is le kellett redukálni, ami kihat az érzelmi és szexuális célú ismerkedésre. Magyarország legismertebb szexuálpszichológusa, Hevesi Kriszta mondta el, szerinte mi a helyes viselkedés a járvány idején, szabad-e virágról virágra repkednünk, milyen tünetek jelentkezhetnek a szex hiányától, torzulhat-e a személyiségünk, valamint válhatunk-e pornófüggővé, de azt is megkérdeztük, meddig tartható egy egészséges szexuális életet élő embernél a jelenlegi karanténszerű állapot.

Elmaradnak a háztartáson kívüli társas kapcsolatok, hiszen a karantén és a kijárási korlátozás is óva int az összejövetelektől. Ugyanakkor sokak már 2 hete kerülik a találkozásokat, szexrandikat, így akár hónapokig is ingermentesen kell élniük. Szakemberként neked mi a véleményed erről, meddig bírható ki az amúgy normális szexuális életet élő ember számára az aktuális helyzet?

Szexualitásunk egy nagyon erős belső késztetés, úgynevezett elsődleges szükséglet, mivel fizikai jóllétünket nagymértékben meghatározza. Emellett társas motívum, azaz alapvetően egy másik személlyel való kontaktus jelenti a vágy irányát, egyben a „valódi" (fizikai és érzelmi) kielégítését. Túlélésünk azonban – szemben a levegővétellel, vízzel, étellel vagy alvással – nem múlik rajta, ezért úgymond hátrébb rangsorolható. Időtartam vonatkozásában pedig, hogy meddig bírjuk ki nélküle, példaként hozhatjuk a háborút, fogolytábort, egy zarándoklatot, külföldi munkavállalást, amikor átmenetileg hiányt szenvedünk benne a kényszer folytán vagy egy fölérendelt cél érdekében. Az állatvilágban is igaz: a növényevő állatok menten felfüggesztik az amúgy igencsak fontos szaporodást, ha feltűnik a színen egy, az életüket veszélyeztető ragadozó. Hát, így vagyunk most mi is ezzel...

Mik azok a legfontosabb tünetek, amik egyértelműen a szexuális együttlét hiányára vezethetőek vissza? Ez az általános kijárási korlátozással még inkább fokozódik?

A szexmegvonás következményei elsősorban az ingerlékenység, hangulatingadozás, esetlegesen alvászavarok, nehezebb koncentráció. A külvilágból érkező stressz és bizonytalanság ráadásul fokozza a feszültséget, amit többek között épp a szexualitás lenne képes oldani, levezetni (az intenzív sportolás és a katarzist is okozó humor, nevetés mellett például). A biztonság iránti vágyunkat, összetartozási szükségletünket pedig az érintés, ölelés tudja tompítani, ezért fokozottan nehéz ez az időszak azoknak, akik most egyedül maradtak. Félő, hogy a társas igény az online függőségeket, kiemelten a közösségi oldalak túlcsordult, kontroll nélküli használatát eredményezi majd, ami pedig már eddig sem volt probléma- és konfliktusmentes.

Látjuk, hogy a koronavírus főként az idősekre és a gyenge immunrendszerű emberekre veszélyes, így egyedülálló fiatalok ismerkedése, szexrandija megengedhető, vagy veszélyes? Hiszen ahogy a környezetemben tapasztalom, óvszert is alig-alig használnak a fiatalok, miért pont egy megfázásos vírustól félnének?

Itt a veszély azért merőben más, és túlmutat a szexuális úton terjedő betegségeken, amit ha elkapok, azzal nem ölöm meg például a nagymamát. Magyarán, véleményem szerint mindenki kicsit jobban meg van szeppenve, és a nagy többség felelősségteljesebb magatartást mutat. Természetesen nem hiszem azt, hogy a szinglik most mind hónapokig meglennének szex nélkül, viszont az alkalmi szex felpörgött tempója, „virágról virágra repdesése" mindenképpen drasztikusan visszaesik.

És ha mondjuk három hónap alatt nem tizennyolc, hanem például egy „biztonsági" partnerük lesz, azzal már csökkentették valamelyest a kockázatot.

Amit „jósolnék" még az, hogy sokkal több szerelem szövődik most, mint egyébként történne. Egyrészt a felfokozott érzelmi igény folytán, hogy valakivel megoszthassam az érzéseimet, gondolataimat, félelmeimet, tehát emocionálisan is megnyílhassak felé. Másrészt a rapid randikkal nem adunk időt és lehetőséget az érzések kialakulásának: az első (és általában utolsó) találkozás már szexbe torkollik, aztán csalódottan battyogunk tovább, hogy „á, nem az igazi". Most elnyúlik az ismerkedés – mondanám, hogy a „helyére kerül" –, ami a másik személyiségének, emberi arcának a megismerését is eredményezi, magyarán kialakul a kötődés. Úgyhogy a számos negatív következmény mellett a karanténnak biztosan lesz pozitív hozadéka is, bízom benne, hogy ilyen például életünk – és életminőségünk – nagyobb megbecsülése is.

Torzulhat a személyiségünk, ha csak a pornófilmek magányában tudjuk kielégíteni vágyainkat? Pornófüggővé válhatunk?

Egy hónap alatt nem valószínű, de több hónapos rutinná vált extrém pornó már tud károkat okozni a szexuális működésben. Mindez persze több tényező függvénye: így például, hogy mennyire stressz-reaktív a személy, magyarán milyen gyakran, esetleg már szinte kényszeres mértékben használja-e a felnőtt filmeket? (Ennek pontos számát nehéz meghatározni, de a napi több már okozhat gondot.) Függőségre hajlamos személyiség-e: tehát könnyen rákattan a filmekre, és a karantén elmúltával sem lesz képes lecsökkenteni? Van-e partnere (csak épp nem tudnak találkozni), akinek a kedvéért hajlandó lesz foglalkozni a problémával?

Mennyire megy el extrém irányba a preferált témákat illetően, ami nem lesz megvalósítható majd az együttlétekben? Előtte is magas gyakorisággal használta már a pornót, és a karantén „teszi fel az i-re a pontot"? Mennyire „szörfözik" a filmek között (gyors képváltások), és emelkedik meg ezáltal is a változatos képek iránti igénye? És a lista még hosszan folytatható. Összefoglalva: a napi egy „soft" (ha még hívhatunk így bármit is...) pornó egy 2-3 hónapos időtartam során úgymond „rekreációs" használatnak tekinthető a speciális helyzetben, és komolyabb zavarokat elméletileg nem okozhat. A fenti kérdésekre adott válaszok pedig jelzik, hogy mely tényezők rizikósak, és mutatnak a diszfunkciók irányába.

