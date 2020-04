Szeretkezni nagyszerű dolog, hiszen ekkor érezzük magunkhoz a legközelebb azt, akibe szerelmesek vagyunk. Vannak pillanatok, amikor már-már magunkba olvasztanánk, csak, hogy ne kelljen tőle elválni. Tehát szeretkezni, még akkor is, ha az egy vad együttlétet takar, csodás élmény. Miért halogatnád? Hiszen egymás mellett ébredtek!

Van, aki szereti, van, aki egyáltalán nem kapható rá és van, akit rá lehet venni: sokan így gondolkodnak a reggeli szexről, pedig a hozzáállás mindig attól függ, hogy ki mellett ébredsz.

A reggeli szex szólhat az érzelmek aktív megéléséről

Kinyitod a szemed és ott fekszik melletted az az ember, akiben bízol, akiért bármit megtennél, akit elfogadsz még a reggeli kellemetlen leheletével, az álmos tekintetével is. Nem számít, hogy hálóruhában bújtok-e össze vagy meztelenül, akkor is érzed őt. Az ébredés más, mint a nap többi része. Még félig az álom határán jártok, épp ezért a szeretkezés is egyfajta földöntúli élménnyé formálódhat. Nem kell, hogy az orgazmus legyen a cél, hiszen a szex egész lénye nem abban teljesedik ki – már, ha olyannal csinálod, akit szeretsz. Lehet ez pár perces együttlét, hosszabb lágy szex vagy épp valami gyors és vad aktus, ezt csak ti döntitek el, ami biztos, hogy utána egész nap érezni fogjátok a köztetek lévő édes kötödést.

A reggeli szex szólhat az aktív napkezdésről

Sokan tornáznak reggelente, de ezt megtehetnék a párjukkal is, hiszen a szex is fizikai aktivitást igényel, amihez hidd el, nagyobb kedvvel fogsz belevágni, mint a fekvőtámaszok és hasprések számolásába. Egy 5-10 perces hancúr az ágyban jobban felébreszt, mint egy erős presszókávé és elégedettebb leszel tőle, mint 20 guggolástól. Hangsúlyoznám, hogy itt sem kell feltétlen az orgazmusig menni, sőt!

A reggeli szex szólhat az éjszakai feszültség feloldásáról

Nehéz élethelyzetben gyakrabban előfordulhat, hogy az éjszaka nem pihentető: rossz álmok, gyakori megébredések. Ilyenkor a reggelek is borúsabban telnek, ami rányomhatja az egész napodra a bélyegét. Ne engedd! A reggeli szex érzelmi és fiziológiai pozitív hatásainak köszönhetően mosolyt csal az arcodra, és boldogabban kezdődhet a napod.

A reggeli szex szólhat az esti játék felvezetéséről

Már többször is említettem, hogy az ébredés utáni szeretkezés során nem kell elérni a gyönyör beteljesüléséig. A szex orgazmus nélkül is lehet kielégítő, ugyanakkor bennetek hagy némi jóleső feszültséget. Ezt a fajta feszítő érzés a nap folyamán végigkísér benneteket, ami a délutáni vagy esti szeretkezésben újra kitör belőletek, és így még nagyobb vággyal estek majd egymásnak.

A reggeli szex mellett tehát számos érv szól, próbáld ki Te is! Igen Te, egyedül! Hiszen nem mindenkinek van párja, vagy épp nem mindenki ébredhet mellette reggelente. A maszturbálás is egyfajta szeretkezés, épp csak önmagaddal.