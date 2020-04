Ne hidd, hogy a férfiak mind arra vágynak, hogy öt perc alatt elmenjenek, ha a száddal kényezteted őket. Az orgazmus csupán egy bónusz, a lényeg előtte történik. Sok nő szeret orálisan játszadozni, de ez most nem csak nekik szól.

Amennyiben a szerelem és a szenvedély félelmetes párosával tekintesz párodra, nem számít az idő, nem számít a befektetett energia, ha egy hihetetlen élményben részesítheted őt. Arról nem is beszélve, hogy ennek minden egyes pillanatát te is élvezni fogod, hiszen örömet adni legalább olyan jó, mint kapni.

Indulhat az 1 órás orális kényeztetés

Az orális azt jelenti, hogy szájjal végzett, szájon át történő. Tehát nem csak az az idő értendő ide, amit a pénisszel töltesz. Kiismerted már párodat eléggé ahhoz, hogy tudd, melyik testrésze igazi erogén zóna? Ha nem, akkor kalandozz mindenfelé, és érezd, halld, kérj visszajelzést! Amivel érdemes próbálkoznod: hát felső része, combbelső, hónalj, csukló, talpak/ lábfej, fenék. Természetesen csak olyan helyre vetődj az ajkaiddal és a nyelveddel, amit te is élvezel, hiszen az orális kényeztetés mindig két emberről szól, ha olyat teszel, amihez nincs kedved, vagy netán undorodsz, azt megérzi a másik, és nagyban csökkenti az élvezetét.

Mielőtt belekezdenél az önzetlen szexuális élménybe, érdemes megkérned, hogy vegyen egy forró zuhanyt vagy fürdőt, hogy egyikőtök számára se legyenek tiltott zónák. Érdemes olyan időpontra tenned, amikor tudod, hogy senki sem fog titeket megzavarni, és ő is kellően el tud lazulni – tehát erre egy fáradtabb napjának zárása tökéletes lehet. Tudom, hogy remek a lakás leglehetetlenebb pontjain egymásnak esni, de erre a legmegfelelőbb mégis a kényelmes ágy, esetleg valamilyen lágy zene, és pislákoló fények. Ez nem csak őt segíti az átszellemülésben, de rád is igen jó hatással lesz.

Ezután vagy indulj felfedező útra, vagy vedd az irányt kedvesed legizgathatóbb erogén zónája felé. A nyelv csupa izom rengeteg idegvégződéssel, az ajkakról már nem is beszélve, így tehát számodra sem lesz unalmas egy percig sem ez a fajta szexuális kényeztetés. Játssz: az apró csókoktól, a nagy nyelvcsapásokon át, a hegyével való körzésig tedd, amihez épp kedved van. Sokak számára az apró harapdálás is izgató. Két szabály van: csak a szádat használhatod – kivéve a pénisz esetén, mivel ott a kezek igen jó szolgálatot tehetnek -, és végig Te irányítasz. Ezt el is mondhatod, ami számára plusz élvezeti faktort fog jelenteni, hidd el.

Hagyj időt, míg eljutsz a férfiasságáig, de először – amennyiben szereti – a herékkel foglalkozz, és csak utána térj rá a főfogásra. Lassan, lágyan kezd és fokozatosan vedd a tempót gyorsabbra: kiscicából alakulj át vadmacskává.

Ezt az élményt nem fogja soha elfelejteni, főleg, ha utána elégedett mosollyal bújsz oda hozzá. No és persze egy másik alkalommal, joggal várhatod majd a viszonzást.