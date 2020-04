A lovagló pózról gyakran az a tévhit él az emberek fejében, hogy csak a férfiak számára nyújt gyönyört, sok nő nem is kedveli. Pedig a lovaglás mindkét fél számára nagyon izgató tud lenni, ha jól csinálják. Most adunk pár tippet ahhoz, hogy rendszeresen meglovagold a bikádat.

5 tipp, hogy nőként is élvezd a lovaglást

1. Izgassátok egymás mellét!

A mellbimbók rendkívül érzékenyek, bár tény, hogy ki kell tapasztalni, ki hogyan szereti: simogatás, dörzsölés, csipkedés, esetleg harapdálás. Miközben te vagy felül, könnyedén hozzáférhettek egymás melléhez, amivel féktelen plusz gyönyörhöz juthattok. Azonban nem kell feltétlenül a párodnak izgatnia a melledet, ezt megteheted közben magadnak is. Ennek a látványa hidd el, az egekig fogja repíteni őt.

2. Ne csak elölről üld meg!

A fordított cowgirl pózban háttal vagy a párodnak, aki így a hátadban és a fenekedben gyönyörködhet, míg számodra egészen másfajta belső izgatást jelent a benned lévő pénisze. Dőlj hátra, dőlj egészen előre, tégy, amihez csak kedved van, hiszen most te irányítasz!

3. Izgasd közben a csiklódat!

Persze erre megkérheted a párodat is. Hidd el, nincs is nagyobb élvezet, mint amikor benned van, és a csiklód ingerlésétől teljesen begerjedsz. Mivel most te diktálsz, kedved szerint lassíthatsz vagy gyorsíthatsz az orgazmus felé vezető úton.

4. Guggolj bele!

Az üléssel ellentétben így mélyebb behatolás és gyorsabb tempó érhető el. Óvatosan csináld, nehogy fájdalmat okozz magadnak.

5. Tekerd a csípődet!

Most ne le-fel mozogj, hanem enyhén oldalirányba. A csípőd mozgatásával jobban tudod ingerelni a G-pontodat, párod pedig hallva a gyorsuló zihálásodat, a mennyekben fogja magát érezni.