A nagy átlagot tekintve kijelenthető, hogy a nőknek többnyire az esti órákban van kedvük szexelni, míg a férfiak inkább a reggeli órákban vágynak egy kis hancúrozásra. A többség simán csak elfogadja ezt a tényt és egyáltalán nem gondolkodik el azon, hogy mi lehet ennek az oka. Pedig tudományos magyarázata is van.

Egy 2014-es lengyel kutatás 565 férfi és nő bevonásával megállapította, hogy nem csak a biológia játszik szerepet abban, hogy mikor van kedved szexelni, hanem az is, hogy alapvetően melyik kronotípusba tartozol: éjjeli bagoly, vagy hajnalban kukorékoló kakas vagy-e? Az, hogy melyik csoportba tartozol, meghatározza, hogy átlagosan melyik napszakban vagy aktívabb - legyen szó munkáról, edzésről vagy éppen szexről. Biztosan te is észrevetted már, hogy bizonyos emberek boldogan pattannak ki reggelente az ágyból, és ha kötelező lenne sem tudnának sokáig aludni, ugyanis hajtja őket a tettvágy, tombol bennük az élet. Mások azonban csak kínkeserves szenvedések árán tudnak kimászni az ágyból, estére azonban úgy érzik, övék a világ és bármilyen problémát képesek megoldani. Ezek a tulajdonságok mind a kronotípusból adódnak.

A kutatásban résztvevő nők többsége azt vallotta, hogy főleg az esti órákban éreznek nemi vágyat. A férfiak esetében azonban a reggeli és az esti órákban is kimutatható volt a tetőzés: reggelente azért vágynak jobban a szexre, mert a cirkadián ciklusuk miatt a korai órákban rendelkeznek a legmagasabb tesztonteronszinttel, ez pedig egyértelműen növelik a nemi vágyat. Az esti időszak pedig mindkét nemnek segít az együttlétre való ráhangolódásban, ugyanis az esti órákban lelassul az agyi aktivitás, és ez magában foglalja azt is, hogy csökken a kognitív kontroll. Vagyis kevésbé vagyunk gátlásosak, kevésbé aggódunk a napi problémák miatt, melynek köszönhetően könnyebben ellazulunk. (Nem véletlen, hogy a legtöbben estére időzítjük a randijainkat.) Ennek köszönhető, hogy a férfiak hiába reggelre "vannak programozva" biológiailag, este is kaphatóak egy kis intim együttlétre.

Bizonyos feltételezések szerint ennek evolúciós okai is vannak: sokan állítják, hogy mivel a férfiakba a szaporodásra való törekvés erősen kódolva van, ezért őket "rugalmasabbra tervezték az égiek", nehogy lecsússzanak a pillanatról, amikor a nő hajlandó az aktusra. Persze ez nehezen bizonyítható és már többen meg is támadták, szexista áthallásossága miatt.

A kutatást vezető szakemberek azonban azt mondják, sosem szabad készpénznek venni ezeket az eredményeket, hiszen számtalan környezeti hatás alakíthatja a libidónkat - ilyen például az alvás mennyisége. A nem megfelelő alvás nem csak az energiaszintet csökkenti, hanem az ösztrogén és a tesztoszteron szintet, valamint a libidóért felelős egyéb hormonokat is.

Nem beszélve az olyan külső tényezőkről, mint a munka vagy a család. Aki hétköznaponként magas óraszámban keményen dolgozik, egy idő után átáll a hétvégi lazításra - és a hétvégi szexelésre is akár -, persze nem tudatosan, hanem így formálódik az életritmusa. Ugyanez vonatkozik a kisgyermekkel élő szülőkre is, akik a gyermek alvásidejéhez igazítják a pásztorórákat, később ez pedig oyan természetessé válik, mintha maguktól is így akarták volna.